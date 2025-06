Da ospedale pediatrico a hotel di lusso con vista sul Gianicolo L’ombra della speculazione sul Bambino Gesù

Nel cuore di Roma, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, un simbolo di cura e dedizione da oltre 150 anni, si trova ora al centro di una controversa trasformazione. Da istituzione sanitaria a hotel di lusso? Questa evoluzione solleva interrogativi sulla sanità pubblica e la speculazione immobiliare. La storia di quest'ospedale, che ha curato generazioni, merita di essere raccontata. Scopri come il passato e il futuro si intrecciano in questa vicenda affascinante.

Nel cuore di Roma, sulle pendici del Gianicolo, si erge da oltre 150 anni uno dei simboli più riconoscibili della sanità pediatrica: l’ospedale Bambino Gesù. Fondato nel 1869 dalla famiglia Salviati, aveva inizialmente 12 letti e si trovava nel quartiere Regola, a ridosso del Tevere. Negli anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Da ospedale pediatrico a hotel di lusso con vista sul Gianicolo. L’ombra della speculazione sul Bambino Gesù

