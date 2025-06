Da noi a Ruota Libera Francesca Fialdini e Nek conducono insieme l’ultima puntata | “La fede ha ribaltato la mia vita”

Domenica 1 giugno, "Da noi...a ruota libera" saluta il suo pubblico con un emozionante finale condotto da Francesca Fialdini e Nek. In un viaggio di riflessione, il cantante ha intervistato la conduttrice, rivelando come la fede abbia trasformato le loro vite. Un momento che non solo chiude un capitolo televisivo, ma si inserisce in un trend di riscoperta dei valori umani, tanto attuali nella nostra società. Non perderti le loro storie!

Da noi.a ruota libera, il programma pomeridiano di Rai1, si chiude con la puntata di domenica 1 giugno. Ad affiancare Francesca Fialdini nella conduzione: Nek. Il cantante ha poi intervistato la conduttrice, commossa nel congedarsi dal suo pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche Luciana Littizzetto a ruota libera su Papa Prevost: esagera da Fazio (VIDEO) - ...Papa della Speranza”, sottolineando l'importanza storica di questo evento. Con il suo tipico umorismo, ha offerto un mix di curiosità e battute, invitando il pubblico a riflettere sul significato di questa nuova era per la Chiesa.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Da noi… a Ruota Libera con Francesca Fialdini; RAI 1 * DA NOI… A RUOTA LIBERA - 1/6 (16.15): «ULTIMO APPUNTAMENTO STAGIONALE CON FRANCESCA FIALDINI, NEK SI RACCONTA E ROVESCIA I RUOLI IN UN GIOCO DELLE PARTI / VALERIA MARINI E SERGIO MÚÑIZ TRA EMOZIONI E IRO; Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Nek e gli altri ospiti di oggi; Da noi... a ruota libera, ospiti oggi domenica 1 giugno. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Da noi a Ruota Libera, Francesca Fialdini e Nek conducono insieme l’ultima puntata: “La fede ha ribaltato la mia vita”

Segnala fanpage.it: Da noi…a ruota libera, il programma pomeridiano di Rai1, si chiude con la puntata di domenica 1 giugno. Ad affiancare Francesca Fialdini nella conduzione: Nek. Il cantante ha poi intervistato la ...

Valeria Marini ospite a "Da noi… a ruota libera": «C'è un nuovo amore nella mia vita. Beautiful? Ho interpretato me stessa»

msn.com scrive: Valeria Marini si confessa tra amore e ambizioni televisive nell’ultima puntata stagionale di "Da noi… a ruota libera", il talk show domenicale di Rai1. Ospite di ...

Domenica In e Da noi a ruota libera: Venier 'accorciata' e Fialdini chiude con Nek e Valeria Marini

Riporta libero.it: Nella puntata dell'1 giugno di Domenica In, Venier termina prima la messa in onda (che non è in diritta), mentre Fialdini ospita Nek e Marini: le anticipazioni ...