Da Landucci a Folletti alla scoperta dei 9 fedelissimi di Allegri per rilanciare il Milan

Il Milan è pronto a riscrivere il proprio destino con l'aiuto dei 9 fedelissimi di Allegri! Dalla sinergia con il vice Landucci al know-how del preparatore atletico Folletti, la squadra si sta preparando a ripartire con slancio. In un momento in cui il calcio italiano sta cercando di tornare ai vertici europei, questa nuova alleanza potrebbe rivelarsi la chiave per un rilancio epico. Non perdere i prossimi sviluppi!

Dal vice Landucci al preparatore atletico Folletti: lo staff del tecnico sarà ufficializzato a inizio luglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Landucci a Folletti, alla scoperta dei 9 fedelissimi di Allegri per rilanciare il Milan

Cerca Video su questo argomento: Landucci Folletti Scoperta 9 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Dal vice Landucci al preparatore atletico Folletti: lo staff del tecnico sarà ufficializzato a inizio luglio

Lo riporta gazzetta.it: La rosa del nuovo Milan è ancora da plasmare. La squadra di Massimiliano Allegri, ovvero il gruppo dei collaboratori che lo seguiranno nella sua seconda avventura rossonera, invece, è praticamente fat ...