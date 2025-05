Da Istanbul a Monaco due finali perse in modo opposto | l’Inter ha fallito la prova di maturità ora deve ringiovanire

Dall'apice di Istanbul all'abisso di Monaco, l'Inter si trova a un bivio cruciale. La sconfitta contro il PSG segna non solo un passo indietro, ma anche l'urgenza di ringiovanire la rosa e riscrivere il futuro. In un calcio che premia l’innovazione e la freschezza, i nerazzurri devono ripartire per tornare a competere ai vertici. È tempo di riflessioni e scelte audaci: chi sarà il nuovo volto dell'Inter?

Monaco avrebbe potuto rappresentare il momento più alto per il percorso dell’ Inter di Simone Inzagh i. E invece l’umiliante 5-0 contro il Psg (passivo più alto in una finale di Champions League ) ritrae la fine di un ciclo e accelera l’inizio di un’inevitabile ripartenza. La sconfitta contro il Manchester City a Istanbul aveva dato consapevolezza e mentalità europea: due anni dopo, la lezione di calcio dei giovani parigini ha sgretolato le certezze di un gruppo esperto e chiamato all’ultima opportunità per vincere qualcosa di davvero importante. Campionato sfumato, Coppa Italia persa contro i rivali di sempre e figuraccia europea: andare avanti con gli stessi interpreti ora pare quasi impensabile e controproducente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Istanbul a Monaco, due finali perse in modo opposto: l’Inter ha fallito la prova di maturità, ora deve ringiovanire

