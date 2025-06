Da garzone a re delle mense | le mille vite di Pellegrini e l' Inter del laurà laurà laurà

Dalla fatica nei campi al trono della ristorazione aziendale: la storia di Pellegrini è un autentico esempio di resilienza e passione. In un'epoca in cui il sociale e l’imprenditoria si intrecciano sempre più, il suo percorso dimostra che si può costruire un impero senza dimenticare le proprie radici. E chi può dire che anche la sua avventura all'Inter non sia stata un capitolo da raccontare? Un viaggio straordinario che continua a ispirare!

Una storia imprenditoriale d'altri tempi: partito dai campi, è diventato in pochi anni leader della ristorazione aziendale. Da sempre impegnato nel sociale, ha coronato il sogno di guidare i nerazzurri dal 1984 al 1995. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da garzone a re delle mense: le mille vite di Pellegrini e l'Inter del "laurà, laurà, laurà"

