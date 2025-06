Da Francesco a Leone fasti e nefasti dell’informazione dei quotidiani

Aprile e maggio 2025 saranno ricordati come mesi di grandi cambiamenti per la Chiesa cattolica e, di riflesso, per il panorama dell'informazione. La morte di Papa Francesco ha segnato un'epoca, mentre l'elezione di Leone XIV segna l'inizio di una nuova era. Il modo in cui i quotidiani riportano questi eventi svela non solo il loro impatto sulla fede, ma anche su come i media affrontano le transizioni storiche.

Aprile e maggio 2025 sono stati molto impegnativi per la Chiesa cattolica con la morte di Papa Bergoglio (21 aprile), con il Conclave e l'elezione di Francis Robert Prevost-Leone XIV (8 maggio). Mesi laboriosi anche per il mondo dell'informazione dal quale raccogliamo qualche frammento. Morte di papa Francesco "Grazie Francesco- L'Avvenire". "Il testamento del Francesco. Sofferenza offerta per la pace e la fratellanza-disse L'Osservatore Romano". "Agitatore sociale e riformatore della Chiesa. Ha svolto un ruolo di primo piano nelle questioni sociali con critiche senza precedenti al sistema capitalista.

Papa Leone XIV sull'Ucraina nell'aprile 2022: "Invasione imperialistica da parte della Russia", parole sconvolgenti

Nel 2022, le parole di Leone XIV hanno suscitato forti reazioni, riflettendo una narrazione occidentale in continuo mutamento.

