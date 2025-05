Da Ferrara al mare in bici di notte torna l' appuntamento targato Witoor

...possibilità di vivere un'esperienza immersiva tra natura e sport, accompagnati da musica dal vivo e degustazioni locali. Le Bike Night non sono solo una pedalata, ma un vero e proprio festival della cultura ciclistica, che si inserisce perfettamente nel crescente trend dell'ecoturismo. Scopri come la bici possa diventare un modo per esplorare il mondo, sotto le stelle! Non perdere l'occasione di pedalare con noi!

Ritornano le Bike Night, le pedalate notturne sulle suggestive ciclovie italiane. L'evento ideato e organizzato da Witoor, con il supporto strategico del partner Treesport, animerà anche la prossima estate con tanti ciclisti uniti dalla stessa passione per la bici.

Una notte in bici da Ferrara al Lido di Volano. Sabato decima edizione della 'Bike Night'

BIKE NIGHT E LA FESTA DI 900 CICLISTI DA FERRARA AL MARE

