Da Borgo Rivo a Maratta scontro frontale tra due auto | tre feriti in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, un drammatico scontro frontale tra due auto a Terni ha lasciato tre feriti, trasportati in ospedale. L'incidente, avvenuto in via Sergio Enrico, mette in luce un tema cruciale: la sicurezza stradale nelle nuove aree urbane in espansione. Con l'aumento del traffico, è fondamentale riflettere su quanto sia importante rispettare le norme e adottare comportamenti responsabili alla guida. La strada per la sicurezza inizia da noi!

Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi, primo giugno, intorno alle 16.30 a Terni. L’incidente si è verificato in via Sergio Enrico, la nuova strada che collega il quartiere di borgo Rivo con la zona di Maratta. Due le auto coinvolte con tre persone a bordo. Secondo una prima. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Da Borgo Rivo a Maratta, scontro frontale tra due auto: tre feriti in ospedale

Terni, scontro frontale tra due auto in via Sergio Endrigo: tre feriti

