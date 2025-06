Curia don Gianfranco Centorrino nuovo cancelliere | nomine anche per la Caritas

Il sacerdote Gianfranco Centorrino è il nuovo cancelliere arcivescovile, portando con sé un'eredità significativa e una visione fresca per la comunità. Questa nomina, che si inserisce in un contesto di rinnovamento all'interno della Chiesa, include anche nuove figure per la Caritas locale. La sua esperienza e il legame con la tradizione possono rappresentare una risorsa preziosa per affrontare le sfide contemporanee e rivitalizzare il servizio sociale. Un cambiamento atteso da molti!

Il sacerdote Gianfranco Centorrino nuovo cancelliere arcivescovile. La nomina del parroco della comunità del Carmine, nipote del compianto padre Salvatore Camarda, è stata comunicata dall’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela che ha proceduto anche alla nomina del vice cancelliere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Curia, don Gianfranco Centorrino nuovo cancelliere: nomine anche per la Caritas

