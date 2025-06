Cumuli di copertoni dati alle fiamme nell' ex campo nomadi

Fiamme e fumi tossici hanno avvolto l'ex campo nomadi di via San Lazzaro a Capua, dove cumuli di copertoni in disuso sono stati dati alle fiamme. Questo episodio non √® solo un allerta per la sicurezza ambientale, ma evidenzia un problema pi√Ļ grande: l'abbandono di rifiuti pericolosi nelle nostre citt√†. La gestione dei materiali di scarto √® un tema caldo, da affrontare con urgenza per proteggere il nostro ambiente e la salute pubblica.

Fiamme nell'ex campo nomadi di via San Lazzaro a Capua. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 1¬į giugno.¬† Il rogo ha riguardato cumuli di pneumatici in disuso. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco che stanno procedendo, non senza difficolt√†, a spegnere. 🔗 Leggi su Casertanews.it ¬© Casertanews.it - Cumuli di copertoni dati alle fiamme nell'ex campo nomadi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Latina, cumuli di rifiuti dati alle fiamme nella notte

Lo riporta rainews.it: Cumuli di immondizia incendiati la notte scorsa ... a Rida Ambiente le analisi merceologiche effettuate sui rifiuti, dati che sono stati richiesti dalla società di Aprilia prima di riprendere ...

Palermo, i rifiuti non raccolti dati alle fiamme dai cittadini

Riporta livesicilia.it: E come capita spesso i cumuli di spazzatura sono stati dati alle fiamme magari utilizzando anche i petardi che vengono esplosi quotidianamente in alcune zone della città. Gli incendi di ...

Cumuli di rifiuti in fiamme a Palermo e provincia

Riporta newsicilia.it: Cumuli di spazzatura in fiamme anche a Villabate via Matteotti e a Bagheria in via Dante. Nessun allarme diossina dopo l‚Äôincendio alla discarica di Bellolampo Nella notte tra il 17 e il 18 giugno si è ...