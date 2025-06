Cuciniamo insieme | spaghetti ai fiori di sambuco

Questo maggio, il fiore di sambuco torna a farsi notare nei nostri campi, portando con sé un profumo inconfondibile. Ispirati dalle tradizioni delle nonne, vi proponiamo una ricetta fresca e semplice: spaghetti ai fiori di sambuco. Un piatto che celebra la bellezza della natura e i sapori genuini della cucina italiana. Scoprirete come questo ingrediente speciale possa trasformare un pasto ordinario in un'esperienza indimenticabile!

Il fiore di sambuco profuma le nostre campagne in questo mese di maggio. Lo trovate ovunque; sono quegli ombrellini bianco avorio che punteggiano il limitare dei boschi. Le nostre nonne ci facevano di tutto: dallo sciroppo, all’acqua dissetante ed in cucina è davvero un ausilio di profumo. Così abbiano pensato ad una ricetta fresca e facilissima che però desterà la sorpresa dei vostri commensali. Ingredienti – 360 gr di spaghetti (meglio il numero 5 se non addirittura il 3), due burrate per circa 400 gr complessivi, 120 gr di burro di primo affioramento, sei filetti di acciughe, un limone non trattato, due o tre fiori di sambuco. 🔗 Leggi su Panorama.it