Cronoscalata Massa-San Carlo 2025 foto e classifica della terza edizione

Il 1° giugno 2025, Massa ha vibrato al ritmo della terza edizione della Cronoscalata Massa - San Carlo, un evento che unisce passione per la corsa e bellezze paesaggistiche. Con quasi 6 km di adrenalina pura, questa gara è diventata il palcoscenico del Campionato Podistico Toscano a cronometro Uisp. Un'esperienza che non solo celebra lo sport, ma anche la comunità. Scopri chi ha dominato la classifica e lasciati ispirare dalle emozioni immortal

Massa, 1 giugno 2025 – Successo pieno per la terza edizione della Cronoscalata Massa - San Carlo, gara di quasi 6 km valida quest’anno come Campionato Podistico Toscano a cronometro Uisp. Qui LA FOTOGALLERY DI REGALAMI UN SORRISO La competizione, con partenze scaglionate ogni 30 secondi da Piazza degli Aranci a Massa, ha portato gli atleti a sfidare il tempo lungo un suggestivo percorso in salita, fino alla splendida terrazza panoramica delle Terme di San Carlo, dove si sono svolte anche le premiazioni. Oltre 100 i partecipanti, che si sono dati battaglia con entusiasmo lungo il tracciato immerso nella natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cronoscalata Massa-San Carlo 2025, foto e classifica della terza edizione

