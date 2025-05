Crollo ponte e deragliamento treno a Bryansk | 3 morti e 28 feriti

Un tragico incidente ha scosso la regione di Bryansk, dove il crollo di un ponte ha causato la morte di tre persone e ferite a 28. Questo evento riaccende il dibattito sulla sicurezza delle infrastrutture in Russia, un tema sempre più attuale. Le immagini delle carrozze deragliate sono un forte richiamo alla necessità di investire nella manutenzione e sicurezza dei trasporti: non possiamo permettere che tragedie simili si ripetano.

Tre persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un ponte stradale e al successivo deragliamento di un treno passeggeri nella regione di Bryansk. Lo ha riferito - come riporta l'agenzia di stampa Tass - il Ministero russo per le emergenze. I soccorritori stanno esaminando le carrozze danneggiate e la locomotiva del treno: sul posto stanno operando circa 180 persone e 60 mezzi. Il treno era in viaggio da Mosca a Klimov, nell'ovest del Paese. Le Ferrovie di Mosca in un comunicato hanno affermato che il ponte è stato danneggiato "a causa di interferenze illegali nelle operazioni di trasporto", senza fornire ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crollo ponte e deragliamento treno a Bryansk: 3 morti e 28 feriti

