La sala lettura della biblioteca San Giorgio è in una situazione critica. Quando piove, i secchi per la carta diventano raccoglitori d’acqua, mentre i teli verdi proteggono a malapena i libri. Questo degrado non è solo un problema locale, ma riflette una mancanza di investimento nella cultura, un trend preoccupante in tutta Italia. È ora di agire: la cultura è un patrimonio da salvaguardare, non un’emergenza da gestire con pezze.

Quando piove sono secchi gialli (quelli per la differenziata della carta) sparpagliati a terra riconvertiti a raccoglitori d’acqua. Altrove, sono invece teli verdi impermeabili stesi sugli scaffali a protezione dei libri. Qualche pezza grossolana per tamponare un’emergenza che ormai emergenza non è più e solo, sia chiaro, in una logica di tempo. Perché alla Biblioteca San Giorgio ormai a queste toppe è toccato abituarsi. Tanto da guardarle quasi fossero pezzi d’arredamento. Ma quella delle traverse metalliche che cadono dal soffitto no: tra le tante magagne è una faccenda decisamente nuova. Non più da giovedì scorso quando nella sala letture diverse, piano terra superata l’accoglienza e percorrendo la galleria centrale fino in fondo, anche questo è accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crollo nella sala lettura. Degrado alla San Giorgio: "I lavori sono urgenti"

