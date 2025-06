Crollo Inter Nicola Porro | Più che distrutto realista Ora c’è da ‘radere al suolo’…

Nicola Porro non nasconde la sua delusione dopo il crollo dell'Inter, evidenziando un sentimento condiviso da tanti tifosi: le aspettative di un grande trionfo si sono trasformate in un'amara realtà. In un contesto calcistico dove il sogno di ogni squadra è vincere, la fragilità delle emozioni e la rivalità tra le squadre emergono con forza. Per Porro, questa sconfitta è una lezione di umiltà: "Ora è tempo di ricostruire". Che ne sarà del

Il famoso giornalista e conduttore televisivo di fede nerazzurra è amareggiato: "Intanto bisogna arrivarci lì, ma è anche vero che l'Italia ha sognato con altri no" " Mamma mia che delusione, pensavo potesse finire male come succede in una finale, ma non così male, ho pure visto la partita in un covo di milanisti, ma sono stati dei signori.". A parlare così, con la delusione scolpita nel cuore e nella testa è Nicola Porro, il famoso giornalista e conduttore televisivo che di solito tratta argomenti ben più spinosi e delicati, ma sull'Inter si apre ed è distrutto.

