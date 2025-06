Crolla un ponte e deraglia un treno | groviglio di lamiere È strage

Una tragedia inaspettata colpisce il nostro Paese: il crollo di un ponte e il deragliamento di un treno hanno portato a una strage, un monito inquietante per la sicurezza delle infrastrutture. In un'epoca in cui la modernizzazione dovrebbe andare di pari passo con la manutenzione, questo evento solleva interrogativi cruciali. Come possiamo garantire che simili atrocità non si ripetano? La riflessione è d’obbligo, perché ogni vita conta.

Un rumore profondo, sordo, qualcosa che somigliava a un'esplosione. Poi, l'odore di metallo bruciato e lamenti spezzati che arrivavano da ogni direzione. Alcuni vagoni erano piegati su se stessi come carta, altri usciti dalle rotaie, appoggiati sul fianco. Nell'aria c'era fumo, e sul terreno le luci intermittenti delle ambulanze tracciavano linee confuse. Intorno, una campagna nera, interrotta solo dalla paura. Le prime immagini arrivano da un villaggio vicino, con telefoni tremanti e voci rotte dal pianto. Si vede un viadotto interrotto, come tagliato a metà, e sotto di esso carcasse di ferro contorte.

Russia,crolla ponte ferroviario:7 morti

Il crollo del ponte ferroviario nella regione di Bryansk segna un tragico episodio che si inserisce in un contesto di crescente instabilità nella regione, al confine con l'Ucraina.

