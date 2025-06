Crolla un ponte e deraglia un treno | diversi morti

Una tragedia ha colpito la nazione: il crollo di un ponte ha provocato il deragliamento di un treno, causando diversi morti. Questo drammatico evento riporta alla luce il tema della sicurezza delle infrastrutture, sempre più al centro del dibattito pubblico. In un'epoca in cui ci si aspetta che le tecnologie garantiscano viaggi sicuri, l'incidente solleva interrogativi inquietanti sulle nostre strade e ferrovie. Chi salverà le vite quando le strutture cedono?

Un fragore terrificante, simile a un boato, ha squarciato la notte. L'aria si è riempita di un odore pungente di metallo bruciato, mentre i lamenti dei sopravvissuti risuonavano nell'oscurità . I vagoni del treno, piegati come giocattoli, si erano riversati fuori dalle rotaie. Una densa coltre di fumo avvolgeva tutto, interrotta solo dalle luci intermittenti delle ambulanze che illuminavano la scena. Intorno, un paesaggio di desolazione e paura. Le prime immagini arrivavano da chi viveva nei pressi dell'accaduto, riprese con telefoni tremanti e voci incrinate dall'emozione. Un viadotto spezzato, come una ferita aperta, si stagliava contro il cielo.

Crolla un ponte e deraglia un treno: groviglio di lamiere. È strage

Una tragedia inaspettata colpisce il nostro Paese: il crollo di un ponte e il deragliamento di un treno hanno portato a una strage, un monito inquietante per la sicurezza delle infrastrutture.

Si legge su ansa.it: Tre persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un ponte stradale e al successivo deragliamento di un treno passeggeri nella regione di Bryansk. (ANSA) ...

Segnala msn.com: Due ponti crollati in poche ore in Russia. Il primo nella regione di Bryansk dove il crollo ha provocato 7 morti e il deragliamento di un treno. I feriti sono oltre 30, molti dei ...

Lo riporta ilpost.it: Sabato sera è crollato un ponte nella regione russa di Bryansk, vicina al nord-est dell’Ucraina, causando il successivo deragliamento di un treno che passava sotto. Almeno 7 persone sono morte, e 69 s ...