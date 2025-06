Croce Gialla addio a Sergio Schembri

La Croce Gialla Falconara è in lutto per la perdita di Sergio Schembri, un volontario che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. Con il soprannome di "lupo di mare", la sua passione per il mare e le imbarcazioni era pari solo al suo impegno verso la comunità. In un'epoca in cui il volontariato sta vivendo una nuova rinascita, la sua memoria ci ricorda quanto sia fondamentale il contributo individuale per tessere reti solidali.

La Croce Gialla Falconara piange la scomparsa del volontario e ex consigliere Sergio Schembri, storico centralinista del martedì notte. "Lupo di mare, amante del grande blu e delle imbarcazioni come tanto amava la nostra associazione", ha ricordato sui social la Cfg, presieduta da Gilberto Baldassarri. "Era sempre preciso e puntuale, non mancava mai un turno", ha aggiunto l’associazione falconarese che ha sede in via IV Novembre. Schembri, che si è spento nei scorsi giorni, è stato omaggiato venerdì pomeriggio nella parrocchia di San Giuseppe, dove sono stati celebrati i funerali e la comunità, tutta, si è stretta al dolore della famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Croce Gialla, addio a Sergio Schembri

