Critiche alla movida un danno La mamma imprenditrice dice basta

Karina Mejias Basulto, imprenditrice e neo mamma, lancia un grido d’allerta dalla sua struttura balneare Malua a Lido di Spina. “Ci siamo veramente stancati!”, dichiara, esausta dalle critiche alla movida che minacciano il suo lavoro e quello dei suoi oltre 100 dipendenti. In un'epoca in cui il settore turistico sta cercando di risollevarsi, è vitale trovare un equilibrio tra divertimento e rispetto del territorio. La voce di Karina rappresenta un appello

"Ci siamo veramente stancati", Karina Mejias Basulto è appena diventata mamma, per lei lavorano oltre 100 dipendenti. Da due anni ha preso le redini del Malua, stabilimento balneare che si affaccia sul mare, Lido di Spina, comune di Comacchio. Stabilimento che ha aperto gli ombrelloni tanti anni fa, siamo nel 2012. Perché si è stancata? "C’è un regolamento, un regolamento del Comune che dice che possiamo fare musica fino alle lore piccole. Perché questo avvenisse ci siamo battuti in tutte le sedi legali, noi ed un ’cartello’ di stabilimenti da Spina a Volano, da Estensi a Nazioni. Abbiamo vinto anche al Consiglio di Stato, organo di appello sui provvedimenti del Tar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Critiche alla movida, un danno". La mamma imprenditrice dice basta

Cerca Video su questo argomento: Critiche Movida Danno Mamma Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Critiche alla movida, un danno. La mamma imprenditrice dice basta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

"Critiche alla movida, un danno". La mamma imprenditrice dice basta

Da ilrestodelcarlino.it: Gli stabilimenti replicano alle accuse dei residenti. La titolare del Malua: "Freno al turismo, ci devono risarcire" ...

"Ma tu sei mamma...", Chiara Ferragni risponde alle critiche dei follower

Scrive unionesarda.it: Chiara Ferragni risponde alle critiche di alcuni follower (in certi casi haters) su Instagram e lo fa con uno scatto decisamente provocante. "Ma tu sei mamma", scrive l'influencer, stuzzicando chi ...

Alberto Matano risponde alle critiche per aver intervistato la mamma di Alessandro Impagnatiello: “Doveroso”

Scrive ilfattoquotidiano.it: Piovono critiche su Alberto Matano per aver intervistato ... “Siamo stati additati per aver mandato in onda l’intervista alla mamma di Alessandro. Per noi è stato doveroso dare voce anche ...