Cristian Shpendi | Bologna e Fiorentina interessate al talento del Cesena

Cristian Shpendi, il giovane talento del Cesena, sta attirando l'attenzione di grandi club come Bologna e Fiorentina. Questo interesse non è solo un segnale del suo potenziale, ma anche della crescente attenzione verso i giovani talenti nel calcio italiano. Con sempre più squadre pronte a scommettere sui futuri campioni, è il momento perfetto per seguire le sue prossime mosse. Chissà , potrebbe essere il prossimo grande nome del nostro calcio!

La Fiorentina e non solo. Nelle ultime ore si sarebbe interessato al gioiello del Cesena Cristian Shpendi anche il Bologna che crede nel potenziale dell’attaccante bianconero. Un sondaggio fin qui, ma i due club di sicuro torneranno a parlarne: di Shpendi e probabilmente anche di qualche prestito che potrebbe, invece, arrivare dagli emiliani in riva al Savio. Un profilo sarebbe quello di Antonio Raimondo, punta centrale, classe 2004, di rientro dal prestito alla Salernitana. Quanto all’interessamento della Fiorentina, invece, se ne parlava già a gennaio ma poi non si è concretizzato nulla. E’ rimasto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cristian Shpendi: Bologna e Fiorentina interessate al talento del Cesena

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cristian Shpendi: il giovane bomber del Cesena raggiunge le 100 presenze

Cristian Shpendi, giovane bomber del Cesena, raggiunge un traguardo significativo: 100 presenze in bianconero.

Cerca Video su questo argomento: Cristian Shpendi Bologna Fiorentina Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cristian Shpendi: Bologna e Fiorentina interessate al talento del Cesena; Cesena, i giovani brillano: Francesconi nel mirino della Serie A, Shpendi in bilico; RdC - Cesena, i giovani in vetrina. Francesconi ha tre pretendenti in A; Obiettivi: Shpendi tra Cesena e Serie A, l'addio non è scontato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cristian Shpendi: Bologna e Fiorentina interessate al talento del Cesena

Riporta ilrestodelcarlino.it: Il Bologna si unisce alla Fiorentina nell'interesse per Cristian Shpendi del Cesena, valutato 10 milioni di euro.

Cesena, Shpendi verso la serie A. Fiorentina, Monza e Napoli su di lui

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Cristian Shpendi, 20 gol messi a segno in campionato ... Da tempo lo visiona la Fiorentina, ma lo seguono e hanno già chiesto informazioni pure il Napoli, il Monza e il Torino.

Cesena, c'è il rinnovo di bomber Shpendi: l'attaccante ha rinnovato fino al 2028

Secondo tuttomercatoweb.com: Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con l’attaccante Cristian Shpendi fino al 30 giugno 2028. Arrivato nel Settore Giovanile bianconero nell’estate del 2019, l ...