Crispiano durante la cena in masseria è spuntato il biglietto di una giocata | lo 0-5 subìto dall’Inter Finale di Champions League

Durante una cena in masseria a Crispiano, la serata ha preso una piega inaspettata: un biglietto di una giocata sullo 0-5 subito dall'Inter in finale di Champions League è spuntato tra i piatti. Testimoni affidabili confermano l'accaduto, rendendo l'evento ancora più intrigante. Questo aneddoto non fa solo ridere, ma riflette anche il forte legame tra sport e convivialità, dimostrando come le passioni possano influenzare anche i momenti più intimi.

Testimoni oculari assolutamente credibili dicono di quanto accaduto ieri sera. Magari non c’è stata la prontezza di immortalare in foto ma la successione dei fatti è verificata. Durante la cena in una masseria di Crispiano, un gruppo di famiglie a tavola per un compleanno ha trascorso la serata anche fra aggiornamenti del risultato di Paris Saint Germain-Inter e “diplomazia” senza particolari sfottò, considerato che i commensali erano interisti, juventini o milanisti. Senonché a fine partita, da un altro tavolo parte l’annuncio di un signore, con tanto di dimostrazione del biglietto: aveva giocato il risultato Paris Saint Germain-Inter 5-0 e ci ha preso in pieno. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Crispiano, durante la cena in masseria è spuntato il biglietto di una giocata: lo 0-5 subìto dall’Inter Finale di Champions League

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Crispiano Durante Cena Masseria Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Cena Spettacolo mercoledì 31 Ottobre Masseria Francesca Crispiano

Come scrive iltarantino.it: La Cena spettacolo proposta dalla Masseria Francesca Crispiano si svolgerà in Sala Frantoio e prevede 10 portate di antipasti della tradizione contadina e prodotti caseari della murgia, Primo dello ...

Crispiano: in masseria Sergio Rubini nella serata dedicata all’olio ed al territorio Ieri

Riporta noinotizie.it: Ieri serata in masseria a Martina Franca. Una festa per l’olio extravergine d’oliva organizzata dalla masserie Quis ut Deus. Oltre alle degustazioni c’è stato spazio per la manifestazione culturale, ...

Masseria Amastuola Wines & Resort – Crispiano

Da iltarantino.it: CRISPIANO – La Masseria Amastuola Wines & Resort sorge su un altopiano nell’agro di Crispiano in Puglia è immersa nel verde tra ulivi secolari, muretti a secco e un meraviglioso vigneto. Il vigneto da ...