Cremonese sfida Spezia per la promozione in Serie A | decisiva la finale playoff

La Cremonese è pronta a lanciarsi nella battaglia finale per la promozione in Serie A, sfidando lo Spezia in un match cruciale. Questa sera, alle 20.30, ogni passione calcistica si concentrerà allo Stadio Picco. Con il pareggio dell’andata, i grigiorossi sono obbligati a vincere per sognare il ritorno in massima serie. Non è solo una partita: è la rinascita di una città e dei suoi tifosi! Chi avrà la meglio?

Come sette giorni fa (nella semifinale di ritorno contro la Juve Stabia) conta solo vincere. Se vuole tornare in Serie A la Cremonese non ha altre strade. Questa sera, ore 20.30 allo Stadio Picco, i grigiorossi sfidano lo Spezia nella gara-2 della finale playoff. Lo 0-0 dell’andata ha lasciato un grosso vantaggio ai liguri, a cui basta un altro pareggio. E anche il tecnico dei lombardi, Stroppa, non ci gira intorno, pur mantenendo fiducia: "C’è solo un risultato a disposizione. Attaccheremo, ma senza fare come l’ariete che va a sbattere sul muro e torna indietro. Dal punto di vista mentale stiamo bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cremonese sfida Spezia per la promozione in Serie A: decisiva la finale playoff

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Tifosi francesi a Spezia-Cremonese: l'amore per le Aquile oltre confine

Il legame tra le squadre e i tifosi trascende le frontiere, come dimostra la presenza di alcuni appassionati francesi al match Spezia-Cremonese.

Cerca Video su questo argomento: Cremonese Sfida Spezia Promozione Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cremonese sfida Spezia per la promozione in Serie A: decisiva la finale playoff; Spezia e Cremonese si giocano tutto Allo Zini si apre la sfida che vale la A; Finale playoff Serie B: finisce pari l'andata tra Cremonese e Spezia; Serie B - Finale d'andata dei Playoff: finisce in parità la sfida tra Cremonese e Spezia. Le immagini della sfida (VIDEO). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cremonese sfida Spezia per la promozione in Serie A: decisiva la finale playoff

Lo riporta sport.quotidiano.net: La Cremonese affronta lo Spezia nella gara-2 della finale playoff per tornare in Serie A. Stroppa punta alla vittoria.

Spezia-Cremonese Streaming Formazioni Orario e Dove Vedere Finale Playoff Serie B: chi va in Serie A?

Riporta calcioin.it: Chi conquisterà l’ultimo posto per la Serie A? Quando si gioca Spezia-Cremonese? Dove vederla in TV e streaming? Quali sono le formazioni probabili?

Spezia e la sfida con Cremonese: domenica si decide la promozione in serie A allo stadio Picco

Da gaeta.it: Spezia e Cremonese si sfidano allo stadio Picco per la promozione in serie A, con tifosi entusiasti e il sostegno del presidente Charlie Stillitano e del proprietario Thomas Roberts.