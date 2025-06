Cremonese in Serie A Stroppa | Stavamo rischiando di compromettere una partita straordinaria; futuro? Non so ancora

La Cremonese celebra un trionfo storico, conquistando la promozione in Serie A con una vittoria che rimane nella memoria. Giovanni Stroppa, allenatore della squadra, esprime il suo sollievo e la sua gioia, riconoscendo quanto fosse vicina l'ombra del fallimento. Questo successo non è solo una vittoria sportiva, ma un simbolo di rinascita per il calcio italiano, dove le squadre emergenti possono sorprendere e riscrivere le regole del gioco. È il momento di sognare in grande!

Le parole di Giovanni Stroppa, tecnico della Cremonese, dopo la vittoria dei grigiorossi contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Cremonese contro lo Spezia che vale la promozione in Serie A. Di seguito le sue parole. PROMOZIONE – «Stavamo rischiando .

