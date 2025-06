Cremonese in Serie A | sconfitto lo Spezia nella finale di ritorno dei playoff

La Cremonese riporta il sogno in Serie A! Dopo una finale di playoff avvincente contro lo Spezia, i grigiorossi tornano tra i grandi del calcio italiano. Una vittoria che ribadisce l'importanza della resilienza: nonostante le paure nel finale, la determinazione ha prevalso. Con Sassuolo e Pisa già promosse, sarà interessante vedere come si rinnoverà la lotta per la sopravvivenza nella massima serie. Un nuovo capitolo è appena iniziato!

La Cremonese trema sul finale ma poi si impone sullo Spezia: torna in Serie A dopo aver vinto nella finale di ritorno dei playoff. Alla fine a vincere la finale dei playoff di Serie B è stata la Cremonese che è così tornata in Serie A insieme alle giĂ promosse Sassuolo e Pisa. Dopo lo 0-0 dell’andata, nella gara di ritorno è successo letteralmente di tutto. La Cremonese è stata praticamente almeno fino all’85’ certa di strappare il pass per la salita in Serie A, ma lo Spezia non ha mollato e ha fatto tremare sul finale. Dal momentaneo 0-3, i padroni di casa hanno accorciato le distanze andando sul 2-3. 🔗 Leggi su Sportface.it

