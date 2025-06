Cremonese in Serie A | battuto lo Spezia ai playoff i lombardi tornano nella massima serie Ecco com’è andata la sfida del Picco

La Cremonese riabbraccia la Serie A! Dopo una sfida avvincente contro lo Spezia, i lombardi tornano a calcare i campi della massima serie. Con un finale da brivido, la squadra di Stroppa si è imposta nei playoff, diventando simbolo di determinazione e passione calcistica. In un periodo in cui il calcio italiano riscopre il fascino dei piccoli club, la Cremonese rappresenta una nuova speranza per i tifosi. Chi sarà il loro protagonista nella prossima stagione?

Cremonese in Serie A: superato nel finale lo Spezia ai playoff, i lombardi tornano nella massima serie. Ecco com’è andata la partita del Picco. Il verdetto dei playoff di Serie B è arrivato: sarà la Cremonese a fare compagnia a Sassuolo e Pisa nella prossima Serie A. La squadra guidata da Giovanni Stroppa ha superato lo Spezia per 3-2 nella finale di ritorno allo stadio Picco, al termine di un match vibrante e ricco di emozioni. Dopo lo 0-0 dell’andata, che favoriva i liguri grazie al miglior piazzamento in classifica, i grigiorossi hanno ribaltato i pronostici con una prestazione di grande carattere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese in Serie A: battuto lo Spezia ai playoff, i lombardi tornano nella massima serie. Ecco com’è andata la sfida del Picco

Leggi anche Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Il Pisa chiude la stagione in grande stile, battendo la Cremonese 21 alla Cetilar Arena. Con un dominio incontrastato, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si preparano così a festeggiare il ritorno in Serie A, lasciando dietro di sé una stagione memorabile e ricca di emozioni.

Se ne parla anche su altri siti

Spezia-Cremonese è anche D’Angelo contro Stroppa, lo scontro già avvenuto nella finale playoff 2022; Verso Cremonese-Spezia, D'Angelo Dalla salvezza al sogno A, finiamo l'opera; Cremonese-Spezia 0-0, pagelle e tabellino: poche emozioni allo Zini, tutto rimandato alla gara di ritorno; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata live. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Cremonese torna in Serie A! Battuto lo Spezia 3-2, finale incandescente al Picco

msn.com scrive: Spezia-Cremonese, ritorno finale playoff Serie B? La Cremonese batte lo Spezia 3-2 nella gara di ritorno dei playoff di Serie B e torna in ...

La Cremonese torna in Serie A, Spezia battuto

Come scrive sportal.it: Dopo due anni di purgatorio la Cremonese torna in Serie A: è la terza squadra a venire ... da Giovanni Stroppa dopo lo 0-0 dell’andata ha battuto fuori casa allo Stadio Alberto Picco per 3-2 lo Spezia ...

Spezia, dal sogno all’incubo. La Cremonese gela il “Picco” e vola in Serie A

Secondo sport.quotidiano.net: Agli Aquilotti bastava anche un pari, ma i grigiorossi sono andati 0-3. Poi un finale da brividi, i due gol spezzini, diluvio di cartellini ...