Covid contagi in aumento in Italia | la nuova variante Nimbus e l' allerta Oms Arriva dalla Cina Cosa sappiamo

L'Italia si trova di fronte a un nuovo allerta: la variante Nimbus sta facendo risalire i contagi, con 304 nuovi casi e 18 decessi nell'ultima settimana. Anche se i numeri restano contenuti, l’OMS mette in guardia dalla situazione in evoluzione proveniente dalla Cina. Questo trend ci ricorda quanto sia cruciale non abbassare la guardia e rimanere informati. La salute è un tema sempre attuale, e la vigilance è la nostra migliore alleata.

Crescono ancora i casi Covid in Italia, sebbene con numeri molto bassi: 304 contagi e 18 decessi nella settimana 22-28 maggio. La settimana precedente erano 298 e 5, rispettivamente i contagi e i. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Covid, contagi in aumento in Italia: la nuova variante Nimbus e l'allerta Oms. «Arriva dalla Cina» Cosa sappiamo

Contenuti che potrebbero interessarti

Vaccino Covid, l'allarmismo di Bassetti: "Nuova variante LP.8.1 fa risalire contagi, stiamo attenti", Oms smentisce: "InfettivitĂ minore"

Matteo Bassetti mette in guardia sulla nuova variante LP.8.1, che a Singapore raddoppia i contagi e preoccupa l'India.

Cerca Video su questo argomento: Covid Contagi Aumento Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Covid, contagi in aumento in Italia: la nuova variante Nimbus e l'allerta Oms. «Arriva dalla Cina» Cosa sappia; Covid, leggero aumento dei casi in Italia ma la variante «Nimbus» non è stata ancora individuata; Covid, variante Nimbus in crescita: allerta Oms per aumento contagi; Covid, la nuova variante LP.8.1 in crescita in Europa e Italia. Quali sono i sintomi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Covid, contagi in aumento in Italia: la nuova variante Nimbus e l'allerta Oms. «Arriva dalla Cina» Cosa sappiamo

leggo.it scrive: Crescono ancora i casi Covid in Italia, sebbene con numeri molto bassi: 304 contagi e 18 decessi nella settimana 22-28 maggio. La settimana precedente erano 298 e 5, rispettivamente i contagi e ...

Covid, casi in aumento in Italia. Oms: attenzione alla variante Nimbus. Cos'è, da dove viene e quali rischi

Da msn.com: Crescono ancora i casi Covid in Italia, sebbene con numeri molto bassi: 304 contagi e 18 decessi nella settimana 22-28 maggio. La settimana precedente erano 298 e 5, rispettivamente. Crescono anche i.

Covid, leggero aumento dei casi in Italia ma la variante «Nimbus» non è stata ancora individuata

Segnala msn.com: L'Oms: «Da febbraio l'attività del virus è in aumento con un tasso di positività che ha raggiunto l'11%, livelli che non si osservavano da luglio 2024» ...