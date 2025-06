Covid aumento dell’attività globale e una nuova variante | la NB 1 8 1 spaventa il mondo Cosa sappiamo finora

Mentre l'attività globale riprende slancio ai livelli pre-pandemia, una nuova variante, la NB 1 8 1, fa tremare il mondo. L'OMS lancia un campanello d'allarme: il virus Sars Cov2 non si ferma e continua a mutare. In un momento in cui speravamo di lasciarci tutto alle spalle, questa notizia ci ricorda quanto sia cruciale rimanere vigili e informati. La lotta contro il Covid-19 è tutt'altro che finita!

Attività globale in aumento con livelli che non si raggiungevano da luglio 2024. È l’ennesimo allarme dell’Oms in merito al Covid-19. Finita l’emergenza mondiale, l’Organizzazione mondiale alla sanità ha continuato a monitorare l’ex pandemia. Secondo gli esperti, infatti, il virus Sars Cov2 sta continuando ad evolversi. (CANVA FOTO) – Notizie.com Tra gennaio e maggio 2025 si sono verificati cambiamenti nelle dinamiche globali delle varianti. All’inizio dell’anno, la variante più diffusa e monitorata era Xec, seguita da KP. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Covid, aumento dell’attività globale e una nuova variante: la NB.1.8.1 spaventa il mondo. Cosa sappiamo finora

Covid, Bassetti: "In campana con la nuova variante, in Asia aumento di casi"

L'esperto Bassetti lancia l'allarme: la nuova variante Covid LP.8.1 sta causando un aumento dei casi in Asia, soprattutto a Singapore e Hong Kong.

