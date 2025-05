‘Costi quel che costi’ | Michele sfida l’emofilia in un’impresa su due ruote

Michele Gavagna non si ferma nemmeno di fronte all'emofilia. Con la sua bici restaurata, intraprende un'impresa epica: 300 chilometri in tre giorni, un viaggio che va oltre il semplice sport. Questa sfida è un potente richiamo all'importanza della resilienza e della sensibilizzazione sulle malattie rare. In un mondo dove le difficoltà sembrano moltiplicarsi, la sua determinazione è una lezione da seguire. Pronti a pedalare con lui?

Un sogno, una vecchia bicicletta restaurata e un’amica scomoda: l’emofilia. Ma soprattutto, una determinazione che non conosce ostacoli. Michele Gavagna, 55 anni, ferrarese doc, ha deciso di pedalare per 300 chilometri in tre giorni, da Marina di Pisa a Porto Garibaldi, passando per l’Ospedale di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - ‘Costi quel che costi’: Michele sfida l’emofilia in un’impresa su due ruote

Argomenti simili trattati di recente

Un posto al sole: rottura tra Guido e Claudia, rinascita di Mariella, Radio Golfo, Michele e Viola

Nelle ultime anticipazioni di "Un posto al sole", si scatenano le tensioni con la rottura tra Guido e Claudia, mentre Mariella Altieri vive una rinascita inaspettata.

Cerca Video su questo argomento: ‘costi Quel Costi Michele Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

‘Costi quel che costi’: Michele sfida l’emofilia in un’impresa su due ruote. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia