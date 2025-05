Costacurta convinto | Inter non chieda scusa! Stanchezza manifesta

Billy Costacurta non ha dubbi: dopo la pesante sconfitta contro il PSG in finale di Champions League, l'Inter non ha nulla da farsi perdonare. Secondo lui, la vera stanchezza è mentale, e la squadra deve ripartire senza scuse. Questa vittoria del PSG segna un trend preoccupante per il calcio italiano, ma offre anche l’opportunità di rinnovarsi. La chiave? Ripensare strategia e motivazione per tornare a brillare in Europa!

Billy Costacurta ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito il suo commento. IL RAGIONAMENTO – Billy Costacurta si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di PSG-Inter, match terminato 5-0 a favore dei transalpini: «Per me DouĂ© oggi ha dato ulteriore prova del suo incredibile valore. Si tratta di un ragazzo non ancora ventenne ma giĂ in lizza per la vittoria del pallone d’oro. Credo che i calciatori dell’Inter non debbano chiedere scusa, si vince e si perde. 5-0 è tanto, ma penso che i giocatori nerazzurri abbiano dato tutto. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Costacurta convinto: «Inter non chieda scusa! Stanchezza manifesta»

Leggi anche questi approfondimenti

Costacurta: «Inter, un paradosso! Distratti dalla Champions League, scudetto…»

L’Inter, distratta dalla Champions League, perde un’opportunità importante di superare il Napoli, che pareggia a Parma.

Cerca Video su questo argomento: Costacurta Convinto Inter Chieda Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Costacurta si chiede: "Cos'è successo all'Inter del secondo tempo del Maradona?"

Da msn.com: L'Inter ha pareggiato al Maradona di Napoli mantenendo così la vetta della classifica. Sulle frequenze di Sky Sport ha espresso la propria convinzione Alessandro Costacurta: "Nel primo tempo ho ...

Costacurta: "L'Inter non arriva benissimo, è mancato il sostituto di Thuram"

Come scrive msn.com: Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta presenta così Barcellona-Inter, con i nerazzurri che arrivano al match in un momento di forma non esaltante ...

Costacurta a Tuttosport: "Inter più forte del Milan. Occhio alla Juventus"

Riporta tuttomercatoweb.com: Lunga intervista concessa a Tuttosport da parte di Alessandro Costacurta, ex difensore di Milan e Nazionale e oggi commentato televisivo. “Il Napoli sicuramente lo metto fra Inter e Milan ...