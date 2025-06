Cos’è successo durante i festeggiamenti per la vittoria del Psg | due morti c’è anche un minorenne

Un trionfo che si trasforma in tragedia: i festeggiamenti per la vittoria del PSG in Champions League hanno macchiato la gioia con due morti, uno dei quali un minorenne. Mentre l’euforia calcistica infiamma gli animi, emergono preoccupanti incidenti che pongono l'accento sulla necessità di una riflessione profonda sulla gestione delle celebrazioni nel calcio. Questo evento ci invita a considerare come gestire le passioni in modo sicuro e responsabile.

Durante i festeggiamenti della vittoria della Champions League del Paris Saint German succede di tutto con due morti tra cui anche quello di un minorenne. Episodi tragici arrivano dalla Francia dopo il grande successo della squadra di Luis Enrique, prima Coppa dalle grandi orecchie della storia di questa squadra. (ANSA) Notizie.com Doveva essere una serata di gioia e divertimento e per i tifosi francesi lo è stata almeno fino al fischio finale. Un Psg perfetto ha liquidato l’Inter col risultato di 5-0 nella finale con il passivo più pesante di sempre. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Cos’è successo durante i festeggiamenti per la vittoria del Psg: due morti, c’è anche un minorenne

