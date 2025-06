Cos’è la Gaza Humanitarian Foundation e perché è al centro di polemiche internazionali | Aiuti strumentalizzati e trattamento disumano

La Gaza Humanitarian Foundation è al centro di un acceso dibattito internazionale, sollevato dalle critiche di Medici Senza Frontiere. Accuse di distribuzione inefficace di aiuti e trattamento disumano della popolazione mettono in luce una realtà complessa: la lotta per la sopravvivenza in condizioni estreme. In un contesto globale di crescente crisi umanitaria, è fondamentale interrogarsi su come garantire aiuti realmente efficaci e rispettosi dei diritti umani.

"La distribuzione di cibo è fallimentare e inefficace. Si finge il rispetto del diritto internazionale. Aiuti strumentalizzati e trattamento disumano della popolazione". A parlare è Christopher Lockyear, segretario generale di Medici senza frontiere (Msf). L'allarme è giunto a seguito della distribuzione di cibo, avviata nella Striscia di Gaza, secondo il piano di Israele e Stati Uniti. Il tutto mentre la pressione internazionale su Israele cresce di ora in ora.

