Cosa succede se il gatto mangia un insetto velenoso?

Se il tuo gatto si trasforma in un piccolo cacciatore di insetti, fai attenzione! Alcuni di questi predatori possono nascondere insidie velenose. I sintomi, come gonfiore e difficoltà respiratorie, non devono essere sottovalutati. In un mondo sempre più urbanizzato, gli incontri tra animali domestici e fauna selvatica aumentano: è fondamentale sapere come reagire per garantire la salute del tuo amico a quattro zampe. Non lasciare nulla al caso!

Alcuni insetti possono essere pericolosi per i gatti, soprattutto per punture o reazioni allergiche. Sintomi come gonfiore, difficoltà a respirare o diarrea vanno monitorati. In caso di ingestione sospetta, è bene contattare subito il veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

