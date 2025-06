Cosa sappiamo dell’ Onicomicosi? Prevenzioni e rimedi per l’infezione fungina delle unghie

L’onicomicosi, un’infezione fungina delle unghie, è un problema sempre più comune nella nostra società. Il Dr. Alessandro Di Giovanni, esperto podologo, ci guida attraverso le sue cause e come prevenirla. Sapevi che le scarpe chiuse e l’assenza di una corretta igiene possono favorire la sua insorgenza? Scopri i rimedi efficaci e come mantenere le tue unghie sane e belle, per affrontare la stagione estiva con sicurezza!

a cura del Dr. Alessandro Di Giovanni – Podologo Cos'è l'onicomicosi? L'onicomicosi è un manifestazione patologica a carico unghie causato da funghi (muffe o lieviti). Un'unghia anomala non causata da un'infezione fungina è un'unghia distrofica. L'onicomicosi può infettare sia le unghie delle mani che quelle dei piedi, ma l'onicomicosi dell'unghia del piede è molto più

Si legge su dilei.it: Se non trattata adeguatamente, l’onicomicosi continuerà a peggiorare: l’unghia potrebbe iniziare a produrre cattivo odore, a sgretolarsi fino al raggiungimento dell’onicolisi, il ...