Cosa sappiamo dell’ Onicomicosi? Prevenzioni e rimedi per l’infezione fungina delle unghie è molto diffusa

L’onicomicosi, un'infezione fungina delle unghie, è un problema che colpisce molte persone, ma pochi sanno come prevenirla. Sotto la lente del Dr. Alessandro Di Giovanni, scopriamo che questi funghi prosperano in ambienti umidi e caldi. Con l’estate alle porte, prestare attenzione alla salute delle unghie è fondamentale. Scopri i rimedi e le strategie per mantenere le unghie sane e forti, perché la bellezza parte anche dalla cura!

a cura del Dr. Alessandro Di Giovanni – Podologo Cos'è l'onicomicosi? L'onicomicosi è un manifestazione patologica a carico unghie causato da funghi (muffe o lieviti). Un'unghia anomala non causata da un'infezione fungina è un'unghia distrofica. L'onicomicosi può infettare sia le unghie delle mani che quelle dei piedi, ma l'onicomicosi dell'unghia del piede è molto più

