Cosa ci resta del Giro 2025 | le mille sfide tra Del Toro e Carapaz la folle magia in rosa di Yates

Il Giro d'Italia 2025 ha riservato emozioni incredibili, con Simon Yates che ha rubato la scena a Del Toro all'ultima tappa. Un finale da brivido che dimostra come la strategia possa superare la forza bruta, in un contesto dove ogni pedalata conta. Questa edizione ci ricorda quanto il ciclismo sia uno sport di astuzia e resistenza, e lascia già intendere i battibecchi delle prossime competizioni. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Il Giro d'Italia 2025 ha avuto un epilogo impensabile, nell'ultima tappa utile, quando sull'ultima salita Simon Yates ha sfilato la maglia rosa a Del Toro. Che per 3 settimane ha battagliato invano con Carapaz, i due grandi sconfitti, beffati all'ultimo atto dal "più intelligente". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cosa ci resta del Giro 2025: le mille sfide tra Del Toro e Carapaz, la folle magia in rosa di Yates

Da Simon Yates a Fortunato, da Del Toro a Tarozzi: tutte le classifiche già chiuse e cosa resta di aperto nella tappa conclusiva di Roma

Il Giro d'Italia 2025 arriva a Roma tra le bellezze del Vaticano e Colosseo

