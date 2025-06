Cortona inaugurata la terza edizione di Cortona Comics folla di giovani per Ghali

Cortona Comics è tornato e quest'anno il suo cuore batte forte per Ghali! Con la presenza dell'artista, la manifestazione si trasforma in un vero e proprio raduno di cultura pop. La folla di giovani entusiasti sottolinea un trend in crescita: il fumetto e la musica si intrecciano, creando esperienze uniche. Non perdere l'opportunità di vivere un weekend all'insegna della creatività e della passione!

Arezzo, 1 giugno 2025 – L'artista ha incontrato i fan prima del concerto. Il programma del festival del fumetto Tagli del nastro per Cortona Comics e fan in delirio per Ghali. È cominciata così la terza edizione del festival del fumetto che terrà banco fino al 2 giugno al centro convegni di Sant'Agostino. Questa edizione propone tre mostre d'autore: nell'auditorium nella sede del festival c'è «La Regina dell'umorismo» a cura di Silvia Ziche, a Palazzo Ferretti (via Nazionale) è aperta «Cronache di Arda» di Umberto Sacchelli e al Maec in piazza Signorelli «Fumetti in Opera, dalle matite al colore» di Michela Frare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, inaugurata la terza edizione di Cortona Comics, folla di giovani per Ghali

Arezzo, 12 maggio 2025 – Cortona Comics si prepara a stupire nuovamente, con la sua terza edizione che culminerà in un atteso concerto allo stadio comunale il 31 maggio.

