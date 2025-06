Corsa in montagna | grande spettacolo a Morbegno per il campionato italiano a staffetta

Il 1° giugno Morbegno ha ospitato un evento che ha celebrato non solo i 70 anni del GS CSI Morbegno, ma anche il fervente movimento giovanile della corsa in montagna. Un campionato italiano a staffetta che ha unito emozioni e competizione, dimostrando come questo sport stia crescendo in popolarità tra le nuove generazioni. Scoprire il potere della corsa in montagna è un invito a tornare alle radici della natura e della comunità!

Una grande festa di compleanno per i 70 anni del Gs Csi Morbegno, ma soprattutto una grande festa per il movimento giovanile della corsa in montagna che domenica 1° giugno a Morbegno è stata protagonista del Campionato italiano Allievie e del Trofeo nazionale Cadettie di corsa in montagna a.

