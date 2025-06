Corsa clandestina di cavalli all' alba in via Ernesto Basile | il video postato sui social

All’alba, la quiete di via Ernesto Basile è stata rotta da una corsa clandestina di cavalli, accompagnata da un corteo di scooter e clacson impazziti. Un episodio che evidenzia un fenomeno in crescita nelle nostre città: l'urbanizzazione ha spinto molti a cercare avventure fuori dagli schemi. Ma il vero punto da riflettere è: fino a che punto ci si può spingere per cercare emozioni forti? La città dorme, ma l'adrenalina non conosce riposo.

Corsa di cavalli questa mattina in via Ernesto Basile. All'alba i residenti sono stati svegliati dal frastuono di una trentina di scooter che proteggevano la corsa dei due driver alla guida dei calessi e suonavano i clacson all'impazzata. In questi giorni più volte di notte alcuni calessi sono.

