Il Napoli di Antonio Conte è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia: con l'estate alle porte, il mercato si accende e l'astinenza dai gol non è più tollerabile. L'obiettivo? Potenziare un attacco già campione d'Italia per affrontare le sfide europee con la giusta carica. In un calcio che premia l'intraprendenza, quale sarà il nuovo volto della squadra partenopea? Rimanete sintonizzati, il futuro potrebbe riservare sorprese entusiasmanti!

"> Napoli – Con l’estate alle porte e il mercato pronto a entrare nel vivo, il Napoli di Antonio Conte punta con decisione a rinforzare l’attacco. L’obiettivo è chiaro: aumentare la pericolosità offensiva di una squadra che ha appena vinto lo Scudetto, ma con il sesto miglior attacco della Serie A (59 gol). Serve più incisività sotto porta, e il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per garantire a Conte una prima punta di livello, da affiancare a Romelu Lukaku, autore di 14 reti e 10 assist nella passata stagione. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, è partita la caccia al gol, anche perché il reparto offensivo è destinato a cambiare: Simeone saluterà, mentre il futuro di Raspadori resta incerto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Non solo David. Conte a caccia dei nuovi gol”

Napoli-Inter si presenta come un vero duello tra due allenatori opposti: Conte, protagonista con il suo stile deciso, e Inzaghi, più riservato ma strategico.

