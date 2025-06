Corriere dello Sport | Napoli KDB è la sigla del genio

Il Napoli si prepara a regalare ai suoi tifosi un vero gioiello: Kevin De Bruyne, il genio del centrocampo, è atteso per le visite mediche. Questo trasferimento non solo segna un punto di svolta per la squadra partenopea, ma testimonia un trend crescente nel calcio: l’arrivo di talenti internazionali in campionati meno convenzionali. De Bruyne potrebbe davvero diventare l’arma vincente per il Napoli in questa stagione!

Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista belga è atteso domani mattina a Villa Stuart, a Roma, per le visite mediche che precederanno la firma sul contratto. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, si tratta di un'operazione storica, un colpo a parametro zero che porterà uno dei migliori centrocampisti europei degli ultimi anni a vestire l'azzurro. Il Napoli, desideroso di chiudere prima degli impegni del giocatore con il Belgio, ha accelerato negli ultimi giorni. De Bruyne, che compirà 34 anni il 28 giugno, arriverà da svincolato dopo la fine del suo glorioso ciclo con il Manchester City, durato dieci stagioni, con 422 presenze, 108 gol, sei campionati inglesi e la Champions League vinta nel 2023 nell'anno del Triplete.

