Coro choc durante la festa patronale di Apricena | Lo dico lo spero a morte San Severo

Durante la festa patronale di Apricena, un coro provocatorio ha scatenato polemiche: "Lo dico, lo spero a morte San Severo". Questo episodio mette in luce una rivalità storica tra le due città , accentuata dalla competizione nei fuochi pirotecnici. Un momento che fa riflettere su come le tradizioni possano unire e dividere, rivelando passioni profonde. Come reagiranno i cittadini di San Severo? La tensione è palpabile!

Non la scopriamo di certo oggi la rivalitĂ tra Apricena e San Severo, oltretutto da quando la cittĂ del marmo e della pietra ha alzato l'asticella dei fuochi pirotecnici, marchio di fabbrica dei sanseveresi. RivalitĂ che durante la festa patronale del 31 maggio è degenerata quando un gruppo di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Coro choc durante la festa patronale di Apricena: "Lo dico, lo spero, a morte San Severo"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Darfo, accoltellarono 19enne in piazza durante la festa del patrono: due ventenni arrestati per tentato omicidio

Un drammatico episodio ha scosso Darfo, dove un 19enne nordafricano è stato accoltellato in piazza durante i festeggiamenti per San Faustino.

Cerca Video su questo argomento: Coro Choc Durante Festa Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Si accascia e muore durante la festa della scuola: “Daria, ora sei la nostra stella”. Choc a Somma Lombardo

Come scrive msn.com: Il personale dell’istituto, formato al primo soccorso, è intervenuto immediatamente, allertando il 112 e avviando le manovre di rianimazione, ma la 18enne non ce l’ha fatta. La studentessa del Cfp era ...

Choc a Somma Lombardo: ragazza di 18 anni muore colpita da malore durante la festa a scuola

Segnala informazione.it: Dramma nella mattinata di oggi a Somma Lombardo. Una studentessa di 18 anni è morta dopo essere stata colpita da un malore durante la festa di fine anno scolastico che si stava svolgendo al parco di v ...

Cori contro i morti dell'Heysel alla festa della curva Fiesole, la Fiorentina condanna

Lo riporta lanazione.it: Firenze, 8 settembre 2019 - Cori contro i morti dell'Heysel sono partiti, durante la festa della curva Fiesole, da un gruppo di tifosi della Fiorentina. I cori sono finiti in un video che ha fatto ...