Corea del Nord | il varo della discordia potrebbe far cadere molte teste

La Corea del Nord è in fermento: il recente flop militare del varo di una nuova nave da guerra ha scatenato tensioni che potrebbero mettere a rischio il regime di Kim Jong Un. Le immagini satellitari rivelano un imbarazzante fallimento, sollevando interrogativi sulla stabilità del leader. Questo episodio non solo mette in luce le fragilità della potenza militare nordcoreana, ma riflette anche un trend globale: l'importanza della percezione pubblica nel mantenere il controllo. Cosa succederà ora?

La situazione è tesa in Corea del Nord per il recente flop militare che ha imbarazzato e sconcertato al tempo stesso il presidente Kim Jong Un. Le immagini satellitari, rilanciate dalla Bbc, hanno mostrato la reale entità del "grave incidente" avvenuto nel porto di Chongjin durante il varo di una nuova nave da guerra.

Corea del Nord: l’orgoglio di Kim Jong-un per i suoi nuovi carri armati

Al termine della scorsa settimana, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha visitato una significativa fabbrica di carri armati, annunciando al sistema di stampa statale importanti avanzamenti nella tecnologia dei veicoli blindati made in Corea del Nord.

