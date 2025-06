cooperative con i lenzuoli per gaza

Nei balconi delle città romagnole, i lenzuoli bianchi sventolano come simboli di pace e solidarietà. Legacoop Romagna si unisce alla campagna ‘Il sudario’, un gesto potente contro l’orrore dei bombardamenti a Gaza. Questo trend di attivismo visivo sta crescendo, dimostrando che anche piccoli gesti possono mobilitare le coscienze. Esporre un lenzuolo non è solo un atto di protesta, ma un abbraccio collettivo a chi soffre. Unisciti alla causa!

Balconi imbiancati contro i bombardamenti sui civili, lenzuola esposte sulle sedi di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, un messaggio simbolico per chiedere di fermare l'orrore in Palestina. Legacoop Romagna ha aderito alla campagna nazionale 'Il sudario', che invita ad esporre i drappi bianchi in segno di solidarietà con le vittime, e ha invitato le cooperative associate ad unirsi all'iniziativa (nella foto la Cocif). "Un numero spaventoso di bambini uccisi – chiede Legacoop Romagna alle associate – a cui vanno aggiunte altre migliaia di vittime civili adulte. Le cause non sono solo le bombe, ma anche la fame, le malattie, le ferite non curate negli ospedali bombardati.