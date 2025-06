Controlli sulle barriere di sicurezza lungo l' A14 | chiuse di notte le stazioni di Molfetta e Bitonto

Per garantire la sicurezza degli automobilisti, le stazioni di Molfetta e Bitonto sulla A14 chiuderanno di notte per ispezioni delle barriere. Questo intervento non √® solo un‚Äôoperazione di routine, ma segna un passo importante verso una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, un tema sempre pi√Ļ cruciale nell'era della mobilit√† sostenibile. Ricordate: viaggiare in sicurezza √® il primo passo per un futuro sereno!

Per consentire attivit√† di ispezione delle barriere di sicurezza sulla A14 Bologna-Taranto, sono state disposte delle chiusure notturne per alcune stazioni.¬† In particolare, come comunica Autostrade, dalle 22 di marted√¨ 3 giugno alle 6 di mercoled√¨ 4 giugno sar√† chiusa la stazione di Trani, in. 🔗 Leggi su Baritoday.it ¬© Baritoday.it - Controlli sulle barriere di sicurezza lungo l'A14: chiuse di notte le stazioni di Molfetta e Bitonto

Leggi anche Casello di Silea della A27, al via i lavori alle barriere di sicurezza - Sabato 17 maggio, prenderanno il via i lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza presso il casello di Silea, sulla A27 Venezia-Belluno.

