Controlli notturni dei carabinieri a Salerno in due positivi al drug test | ritirata la patente

Nella notte scorsa, i carabinieri di Salerno hanno intensificato i controlli stradali nell'ambito del “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030”. Due conducenti sono risultati positivi al drug test e hanno subito il ritiro della patente. Questo intervento non è solo una risposta alle criticità locali, ma si inserisce in un contesto nazionale sempre più attento alla sicurezza sulle strade. La prevenzione è fondamentale: un passo verso strade più sicure per tutti!

Nella notte scorsa, a Salerno, i carabinieri della locale Compagnia hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito del "Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030" promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accrescere l'efficacia dei controlli.

Tenta di lanciarsi dalla finestra, i carabinieri la salvano in extremis: dramma sventato a Salerno

Sabato scorso, a Salerno, un intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato una tragedia in via Martin Luther King.

