Controlli e multe per oltre 30 mila euro in centro storico sigilli a un locale | a Capaci rissa davanti a una panineria

Nel cuore della movida palermitana, il fine settimana è stato segnato da controlli serrati e multe per oltre 30 mila euro. Una rissa davanti a una panineria ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, che hanno messo sotto esame i locali di Ballarò e Vucciria. Questo intervento non solo mira a garantire la sicurezza, ma anche a preservare l'identità di un centro storico sempre più sotto pressione. Scopri come la nightlife può cambiare!

Continuano i controlli, da parte delle forze dell’ordine, nelle zone della movida. Nell'ultimo weekend sono state passate al setaccio le zone di Ballarò e la Vucciria. Gli agenti hanno controllato due esercizi di vicinato e di somministrazione bevande che, sottoposti a controllo, sono risultati. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Controlli e multe per oltre 30 mila euro in centro storico, sigilli a un locale: a Capaci rissa davanti a una panineria

