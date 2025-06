Contro l’Inter il capolavoro di Luis Enrique hombre vertical implacabile e visionario

Luis Enrique, il "hombre vertical", si erge come un faro di resilienza e visione nel calcio contemporaneo. Con la storica vittoria del PSG sull'Inter, il 5-0 non è solo un risultato, ma una lezione di leadership e umanità. In un’epoca in cui il successo si misura spesso in numeri, Lucho ci ricorda che dietro ogni trionfo c'è un cuore che batte forte, capace di affrontare anche il dolore. Un campione dentro e fuori dal campo!

In queste ore, a caldo, anzi "a caldissimo" dopo il trionfo del Psg sull' Inter, un 5-0 entrato nel libro dei record come lo scarto maggiore tra due squadre in una finale di Coppa dei CampioniChampions, lo spessore umano di Luis Enrique, detto Lucho, sovrasta il giudizio sull'allenatore. E' inevitabile, di fronte a un uomo che ha vissuto il dolore più lacerante che possa provare un padre come la perdita di un figlio. La scomparsa della piccola Xana, nel 2019, è una sofferenza che accompagnerà Lucho per il resto della vita. A Monaco di Baviera l'allenatore asturiano ha commosso il mondo raccontando che Xana è sempre con la sua famiglia e i suoi amici, nelle gioie e, soprattutto, nei momenti tristi.

