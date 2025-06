Contrasto a lavoro nero e caporalato proseguono i controlli a Turi | sanzionata azienda attività sospesa

A Turi, i controlli dei carabinieri contro il lavoro nero e il caporalato si intensificano in vista della raccolta delle ciliegie. Una recente azienda è stata sanzionata e l'attività sospesa, un chiaro segnale che la legalità sta diventando una priorità nel settore agricolo. Questo intervento non solo tutela i diritti dei lavoratori, ma promuove anche un'agricoltura etica e sostenibile, in linea con le crescenti richieste di trasparenza nel mercato. Un passo avanti verso

Proseguono, a Turi, le attività messe in campo dai carabinieri in concomitanza con lo svolgimento della campagna di raccolta delle ciliegie. I controlli, in particolare, mirano a prevenire e contrastare i reati relativi all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro, accertando il. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Contrasto a lavoro nero e caporalato, proseguono i controlli a Turi: sanzionata azienda, attività sospesa

Approfondisci con questi articoli

Movida selvaggia in centro, proseguono i controlli: multe per violazioni al codice della strada

Nel cuore della movida selvaggia, sono proseguiti i controlli delle forze dell’ordine, con 70 persone identificate e quattro multe per violazioni del codice della strada.

Cerca Video su questo argomento: Contrasto Lavoro Nero Caporalato Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Lavoro sommerso e caporalato, controlli a tappeto nel Leccese tra edilizia e ristorazione: 14 denunce; Operazione di contrasto del lavoro sommerso e al caporalato; Lavoro nero e caporalato, 14 denunce in un'operazione dei carabinieri; Lavoro sommerso e caporalato, 14 denunce nel Leccese. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Contrasto a lavoro nero e caporalato, proseguono i controlli a Turi: sanzionata azienda, attività sospesa

Secondo baritoday.it: Le attività messe in campo dai carabinieri in concomitanza con la campagna di raccolta delle ciliegie: scattata la sospensione dell'attività per un'impresa in cui sarebbero state rilevate "gravi viola ...

Lavoro nero e caporalato, 14 denunce in un'operazione dei carabinieri

Segnala rainews.it: Sospese sei attività. Le violazioni accertate riguardano principalmente l'inosservanza dei requisiti minimi di sicurezza per i lavoratori ...

Caporalato, stretta nel Salento: 14 denunce e controlli nelle campagne

Come scrive pugliapress.org: Caporalato nel Salento: 14 denunce e controlli dei Carabinieri. La Flai Cgil chiede l’applicazione urgente della legge 199/2016.