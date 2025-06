Consumi Confesercenti | Preoccupazione per le spese delle famiglie ma buoni segnali per il turismo

Nel primo trimestre del 2025, l'economia italiana sorprende con un +0,3% di PIL, nonostante le incertezze globali. Mentre le famiglie mostrano preoccupazione per le spese quotidiane, il turismo si risveglia, alimentando speranze per un'estate di ripresa. È un momento cruciale: il settore turistico potrebbe essere la chiave per rivitalizzare l'intero sistema. Scopri come il viaggio diventa una risposta alle sfide attuali!

Nonostante le difficoltà legate alle tensioni internazionali e a un quadro geopolitico incerto, l’economia italiana continua a mostrare segnali di tenuta: nel primo trimestre del 2025, secondo i dati Istat, il Pil ha registrato un incremento dello 0,3%. “Un risultato superiore alle attese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Consumi, Confesercenti: "Preoccupazione per le spese delle famiglie, ma buoni segnali per il turismo"

Cerca Video su questo argomento: Consumi Confesercenti Preoccupazione Spese Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Confesercenti vede i consumi in ripresa, ma freneranno nel 2024. Per i regali di Natale spese a +13%

repubblica.it scrive: Consumi ancora in espansione quest’anno, con un colpo di coda a dicembre anche grazie alle spese per Natale. Meno brillanti il prossimo. E’ la fotografia della Confesercenti con Ipsos sullo ...

Natale, +13% di consumi per Confesercenti

Lo riporta quotidiano.net: Gli italiani stanno aumentando le spese per le feste, nonostante l'inflazione gonfi i budget. Secondo una ricerca di Confesercenti ... con un segno positivo per i consumi dopo un anno di alti ...

Spese di riscaldamento: i consumi volontari valgono almeno il 50%

Secondo ilsole24ore.com: Dopo la sostituzione della caldaia, l’assemblea di condominio deve redigere la nuova tabella per la ripartizione delle spese di riscaldamento ... e la fatturazione dei consumi energetici.