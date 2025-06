Consorzio agrario di Ancona approvato il bilancio 2024 | chiusura con un fatturato di 678 milioni

Il Consorzio Agrario di Ancona chiude il bilancio 2024 con un fatturato di 67,8 milioni di euro, segnando un’importante resilienza in un anno difficile per il settore primario. In un contesto di sfide economiche crescenti, questa performance evidenzia la vitalità dell'agricoltura locale e il suo ruolo cruciale nell'economia. Aiutare i produttori a navigare le difficoltà è più che mai fondamentale: una vera scommessa sul futuro!

ANCONA – L'assemblea dei soci del Consorzio Agrario di Ancona ha approvato il bilancio 2024 che si chiude con un fatturato di 67,8 milioni di euro. Operando in stretto legame con il settore primario, anche per il Consorzio il 2024 è stato un anno tra i più difficili per il perdurare dell'aumento.

